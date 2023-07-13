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13.07.2023 10:58 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Луйтла-Дуймун

Самый маленький и единственный необитаемый из 18 основных островов Фарерского архипелага. Находится между островами Сувурой и Стоура-Дуймун. Луйтла-Дуймун никогда не был населён, его единственные обитатели - фарерские овцы и морские птицы, преимущественно тупики.
640x426, 38 Kb / Остров, облака, Фарерские острова

Остров, облака, Фарерские острова

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