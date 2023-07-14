ещё! выкл. сиськи
14.07.2023 11:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Lamborghini Marzal - Bertone, 1967
1280x1024, 293 Kb / автомобиль, классика, ретро, Lamborghini Marzal, Bertone

автомобиль, классика, ретро, Lamborghini Marzal, Bertone

комментарии
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akel | 14.07.2023 14:31
Как говорили у нас водители, когда стали приходить автобусы с кабиной, полностью остеклённой со стороны салона: "Даже яйца не почешешь."
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