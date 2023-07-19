|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
19.07.2023 15:25 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
— В резюме вы указали, что вам не нравятся геи...
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
— Вот видите? Я так и написал.
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