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22.07.2023 10:14 | ссылки от keke | комментарии: 1  ↓ 
Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь (финальная версия) Гора самоцветов

Базилик Фэт-Фрумос, молдавская, румынская, сказка, Гора Самоцветов, принцесса, дракон, воин, мультфильм, анимация, студия Пилот

комментарии
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DimaS | 22.07.2023 11:20
В детстве у меня был сборник молдавских сказок, толстенная книга, так там в каждой второй был Фэт-Фрумос. И он постоянно жрал мамалыгу.
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