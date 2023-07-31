31.07.2023 20:47 | интересное от Антас | комментарии: 0 ↓ от Как надо работать.



Несмотря на то, что правила, которые вы прочтёте ниже, написаны больше ста лет назад (в 1921 году Алексеем Гастевым), они ни капельки не потеряли актуальности и применимы и поныне — вне зависимости от вида выполняемых работ.



Особенно хороши пятый, одиннадцатый, двенадцатый и четырнадцатый пункты.



1. Прежде чем браться за работу, надо всю её продумать, продумать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приёмов. Если всё до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи, а первые части работ продумать досконально.



2. Не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий инструмент и все приспособления для работы.



3. На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол, земля) не должно быть ничего лишнего, чтобы попусту не тыкаться, не суетиться и не искать нужного среди ненужного.



4. Весь инструмент и приспособления должны быть разложены в определённом, по возможности раз навсегда установленном порядке, чтобы можно всё это находить наобум.



5. За работу никогда не надо браться круто, сразу, не срываться с места, а входить в работу исподволь. Голова и тело потом сами разойдутся и заработают; а если приняться сразу, то скоро и себя, как говорится, зарежешь, и работу «запорешь». После крутого начального порыва работник скоро сдаёт; и сам будет испытывать усталость и работу будет портить.



6. По ходу работы иногда надо усиленно приналечь: или для того, чтобы осилить что-нибудь из ряда вон выходящее, или чтобы взять что-нибудь сообща, артельно. В таких случаях не надо сразу налегать, а сначала приладиться, надо всё тело и ум настроить, надо, так сказать, зарядиться; дальше надо слегка испробовать, нащупать потребную силу и уже после этого приналечь.



7. Работать надо как можно ровнее, чтобы не было прилива и отлива; работа сгоряча, приступами портит и человека, и работу.



8. Посадка тела при работе должна быть такая, чтобы и удобно было работать и в то же время не тратились бы силы на совершенно ненужное держание тела на ногах. По возможности надо работать сидя. Если сидеть нельзя, ноги надо держать расставленными; чтобы выставленная вперёд или в сторону нога не срывалась с места, надо устроить укрепу.



​9. Во время работы надо обязательно отдыхать. В тяжёлой работе надо чаще отдыхать и по возможности сидеть, в лёгкой работе отдыхи редкие, но равномерные.



10. Во время самой работы не надо кушать, не пить чай, пить в крайнем случае только для утоления жажды; не надо и курить, лучше курить в рабочие перерывы, чем во время самой работы.



11. Если работа нейдёт, то не горячиться, а лучше сделать перерыв, одуматься и приняться снова опять-таки тихо; даже нарочно замедлять, чтобы себя выдержать.



12. Во время самой работы, особенно когда дело нейдёт, надо работу прервать, привести в порядок рабочее место, уложить старательно инструмент и материал, смести сор и снова приняться за работу и опять-таки исподволь, но ровно.



13. Не надо в работе отрываться для другого дела, кроме необходимого в самой работе.



14. Есть очень дурная привычка после удачного выполнения работы сейчас же её показать; вот тут обязательно надо «вытерпеть», так сказать, привыкнуть к успеху, смять свое удовлетворение, сделать его внутренним; а то в другой раз в случае неудачи получится «отравление» воли и работа опротивеет.



15. В случае полной неудачи надо легко смотреть на дело и не расстраиваться, начинать снова работу, как будто в первый раз, и вести себя так, как указано в 11-м правиле.



16. По окончании работы надо всё прибрать; и работу, и инструмент, и рабочее место; все положить на определённое место, чтобы, принимаясь снова за работу, можно было всё найти и чтобы самая работа не противела.

Труд, правила, работа

