ещё! выкл. сиськи
03.08.2023 19:02 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1280x927, 328 Kb / Колбаса, добавки, докторская, состав, этикетка

Колбаса, добавки, докторская, состав, этикетка

комментарии
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quad.sepultura | 03.08.2023 19:30
ну.. весьма питательно.
Vintorezz | 03.08.2023 19:58
Для веганов)
DimaS | 03.08.2023 20:07
Ну, эта "докторская", видно рядом с доктором где-то лежала.
Vintorezz | 03.08.2023 20:21
DimaS (20:07), доктор "зло"
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