ещё! выкл. сиськи
08.08.2023 09:08 | интересное от Антас | комментарии: 3  ↓ 
Солярка.

Понятно, почему дизельное топливо так называется: оно используется в двигателях, которые придумал Рудольф Дизель и которые названы в честь изобретателя.

Но почему дизтопливо еще называют соляркой? Откуда там соль?

Всё тоже несложно. Соль тут, конечно, ни при чем, зато очень к месту прилагательное «солнечный» на импортном языке: немцы при перегонке нефти называли жёлтую фракцию Solarol — «солнечное масло». Вот отсюда солярка и пошла, в СССР даже ГОСТ был: «Топливо дизельное ГОСТ 1666—51 Масло соляровое».

Вот как-то так.

Моё, солярка, название, этимология

комментарии
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akel | 08.08.2023 09:09
Не твоё. Это нам ещё в старших классах школы объясняли.
Антас | 08.08.2023 09:10
akel (09:09), текст мой, факт общий. Тег "моё" ставлю для того, чтобы было понятно, что не копипаста пижженая-перепижженая.
KIKOs | 08.08.2023 09:55
Антас (09:10), не обращай внимание на эту зануду.
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