08.08.2023 09:08 | интересное от Антас | комментарии: 3 ↓ от Солярка.



Понятно, почему дизельное топливо так называется: оно используется в двигателях, которые придумал Рудольф Дизель и которые названы в честь изобретателя.



Но почему дизтопливо еще называют соляркой? Откуда там соль?



Всё тоже несложно. Соль тут, конечно, ни при чем, зато очень к месту прилагательное «солнечный» на импортном языке: немцы при перегонке нефти называли жёлтую фракцию Solarol — «солнечное масло». Вот отсюда солярка и пошла, в СССР даже ГОСТ был: «Топливо дизельное ГОСТ 1666—51 Масло соляровое».



Вот как-то так.

Моё, солярка, название, этимология

