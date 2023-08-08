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08.08.2023 09:08 | интересное от Антас | комментарии: 3 ↓
Солярка.
Понятно, почему дизельное топливо так называется: оно используется в двигателях, которые придумал Рудольф Дизель и которые названы в честь изобретателя.
Но почему дизтопливо еще называют соляркой? Откуда там соль?
Всё тоже несложно. Соль тут, конечно, ни при чем, зато очень к месту прилагательное «солнечный» на импортном языке: немцы при перегонке нефти называли жёлтую фракцию Solarol — «солнечное масло». Вот отсюда солярка и пошла, в СССР даже ГОСТ был: «Топливо дизельное ГОСТ 1666—51 Масло соляровое».
Вот как-то так.
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