ещё! выкл. сиськи
08.08.2023 13:11 | прочее от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Neuschwanstein Castle, Germany
1728x3072, 303 Kb / Нойшванштайн, Neuschwanstein Castle, Germany, замок, Германия, крепость, горы, деревья

Нойшванштайн, Neuschwanstein Castle, Germany, замок, Германия, крепость, горы, деревья

комментарии
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DimaS | 08.08.2023 13:30
)))
Этот замок тут, на блоге, уже со всех сторон выложен и во все времена года. Популярное, видно, место.
Vintorezz | 08.08.2023 13:44
DimaS (13:30), красивое
KIKOs | 08.08.2023 13:51
ПОЛИНА-А-А-А-А
Polina | 08.08.2023 13:58
хочу туда! ночью покурить у окошка трубку, потом мееедленно ходить со свечой в руке по коридорам замка, заглядывать в комнаты, сидеть у камина, кормить с окошка какое-нить волчье..
KIKOs | 08.08.2023 14:06
Polina (13:58), .... гремя цепями, волоча за собой большущий топор.
Vintorezz | 08.08.2023 14:10
Там пол года наверно бродить, и не встретиться.
Polina | 08.08.2023 14:35
KIKOs (14:06), цепей нет, а то звук моих шагов заглушат. волоку афганский кхибер, мне он удобный, хорошо в руке сидит )
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