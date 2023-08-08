ещё! выкл. сиськи
08.08.2023 13:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На дворе 1969 год, и вы выбираете между новым Charger или новым Challenger.
В автосалоне по радио звучит песня CCR "Bad Moon Rising".
Экипаж "Аполлона-11" только что вернулся с Луны. Жизнь хороша.
736x914, 130 Kb / автомобиль, классика, ретро, вывеска, дилер, лизинг, автодилер

автомобиль, классика, ретро, вывеска, дилер, лизинг, автодилер

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