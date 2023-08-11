|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
11.08.2023 09:33 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
– Какая нафиг разница, какие ноги? Главное чтобы борщ хороший умела готовить.
– Я умею борщ готовить!
– И я.
– Я тоже умею.
– Ну блин! Раз такие дела - показывайте сиськи, буду выбирать.
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