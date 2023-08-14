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14.08.2023 10:05 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1100x750, 189 Kb / Оползень, наводнение, Норвегия, шторм, дом

Оползень, наводнение, Норвегия, шторм, дом

комментарии
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akel | 14.08.2023 11:52
Ну так оползень, наводнение или шторм?
keke | 14.08.2023 11:56
akel (11:52), "Floods and landslides after storm Hans hit Norway"
https://epaimages.com/search.pp?pictureid=11647050
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