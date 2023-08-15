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15.08.2023 06:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Запуск "Луны-25" намечен на 11 августа 2023 года.
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ракета, пуск, луна-25, союз, космодром

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