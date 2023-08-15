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15.08.2023 06:41 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Несколько тонн арбузов и дынь запустили плавать в фонтан в ГУМе
1100x700, 198 Kb / ГУМ, Москва, арбуз, дыня, фонтан

ГУМ, Москва, арбуз, дыня, фонтан

комментарии
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DimaS | 15.08.2023 09:17
> Несколько тонн арбузов и дынь запустили плавать в фонтан в ГУМе
Вопрос: Нахуя?
Vintorezz | 15.08.2023 09:56
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