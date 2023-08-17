ещё! выкл. сиськи
17.08.2023 06:50 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Прапорщик объясняет новобранцам:
- Если камень подбросить, он упадет на землю - на него действует сила земного притяжения.
- А если он упадет в воду? - спрашивает новичок.
- Это нас не касается, этим занимаются на флоте.
комментарии
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kikOS | 17.08.2023 08:39
Борода ниже хуя, но смешно.
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