ещё! выкл. сиськи
18.08.2023 16:33 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

623x886, 203 Kb / Гребля, лодка, весло

Гребля, лодка, весло

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Madman | 18.08.2023 17:28
Лодка для академической гребли. Распашная восьмёрка. И рулевой. Обычно на соревнованиях это самый мелкий и самый лёгкий. В итоге в окружение практически 2 метровых гребцов, чуть ли не карликом выглядит. И они его слушаются.
DimaS | 18.08.2023 18:05
Madman (17:28),
там есть карлик, там есть карлик...

ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 127882 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 168 / 253| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer