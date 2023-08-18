ещё! выкл. сиськи
18.08.2023 18:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Ферруччо Ламборгини презентует Lamborghini Countach S, 1980 г.
960x960, 61 Kb / автомобиль, классика, ретро, трактор, Lamborghini

автомобиль, классика, ретро, трактор, Lamborghini

комментарии
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DimaS | 18.08.2023 18:15
Ну да, начинал он с тракторов. Дешевых и массовых.
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