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19.08.2023 18:15 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Американский грузовик Garford D из состава 16-го корпусного авиаотряда Российского императорского военного воздушного флота перевозит аэроплан «Сикорский С-12». 1915 год. Российская империя.
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ч/б, грузовик, самолёт, Сикорский, российская империя, ввс

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