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19.08.2023 21:35 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На борту российской межпланетной станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом 19 августа сообщает Роскосмос.

Хе хе хе

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