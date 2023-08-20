ещё! выкл. сиськи
20.08.2023 12:04 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Случайно запер кота на балконе и забыл. Теперь боюсь открывать.
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Лелик | 20.08.2023 13:16
Мало того, что на балконе его закрыл, так еще и с аккаунта его пишешь? Открой дверь @Murrzikу, сволочь
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