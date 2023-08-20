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20.08.2023 18:27 | тексты от Vintorezz | комментарии: 7 ↓
Все данные о проекте Луна-25 засекречены, так аппарат обнаружил признаки внеземной цивилизации!
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