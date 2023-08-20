ещё! выкл. сиськи
20.08.2023 18:27 | тексты от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Все данные о проекте Луна-25 засекречены, так аппарат обнаружил признаки внеземной цивилизации!
комментарии
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tuslin | 20.08.2023 18:31
Так как.
tuslin | 20.08.2023 18:32
Всё идёт по плану
Vintorezz | 20.08.2023 18:34
Обнаружили корабль Мегатрона!
supershmel | 20.08.2023 18:38
думал сразу припишут на счет дрг победу, но чет нет
tuslin | 20.08.2023 18:45
supershmel (18:38), дрг?
Vintorezz | 20.08.2023 18:54
Датчик расхода газа (дрг)
tuslin | 20.08.2023 19:16
Vintorezz (18:54), дочь рогозина
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