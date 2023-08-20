ещё! выкл. сиськи
20.08.2023 18:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Blue Goose» или «Plaster City Limo» был двусторонним автомобилем Chrysler 1953 года, который переправлял рабочих в карьер, доступный только по железной дороге, в Plaster City в Калифорнии и на гипсовый рудник в Fish Mountains.
768x611, 113 Kb / автомобиль, классика, ретро, ч/б, США, Калифорния, рудник, chrysler

автомобиль, классика, ретро, ч/б, США, Калифорния, рудник, chrysler

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