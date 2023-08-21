ещё! выкл. сиськи
21.08.2023 06:54 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Showroom Chevrolet, NY 1930
1080x815, 132 Kb / автомобиль, классика, ретро, ч/б, ковёр, автосалон, Chevrolet, США, Нью-Йорк

автомобиль, классика, ретро, ч/б, ковёр, автосалон, Chevrolet, США, Нью-Йорк

комментарии
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Anna | 21.08.2023 08:47
какие же они были красивые раньше!
Vintorezz | 21.08.2023 09:46
Anna (08:47), да, все в костюмах и шляпах! А сейчас в растянутых мятых футболках.))

Зачем там ковры,? загадка!
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