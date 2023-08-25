ещё! выкл. сиськи
25.08.2023 09:04 | интересное от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
Яцек Йерка
"Не хлопайте дверью,
пожалуйста" (1993)


«Вы меня извините, но я не могу этого понять. Такие вещи просто не существуют». «А вы китайский язык понимаете?» : «Нет!» : «А ведь он всё же существует!»
1280x1109, 274 Kb / Йерка, картина

Йерка, картина

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
саныч | 25.08.2023 15:23
По задумке художника, который так видит, и колодец и сливная яма для толчка - это одно и тоже.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 127967 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 168 / 262| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer