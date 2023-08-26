ещё! выкл. сиськи
26.08.2023 06:20 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Встретил в парке бомжа с табличкой: "Расстроиться — 10 рублей. Обрадоваться — 20 рублей".

Всем, конечно же, интересно, какое счастье можно получить за 20 рублей.

Оказывается, за 10 рублей можно узнать свой вес на весах, которые заботливо подаёт бомж, а за 20 рублей он вам говорит, что аниме для пидарасов
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