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26.08.2023 06:20 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Встретил в парке бомжа с табличкой: "Расстроиться — 10 рублей. Обрадоваться — 20 рублей".
Всем, конечно же, интересно, какое счастье можно получить за 20 рублей.
Оказывается, за 10 рублей можно узнать свой вес на весах, которые заботливо подаёт бомж, а за 20 рублей он вам говорит, что аниме для пидарасов
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