26.08.2023 06:20 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Встретил в парке бомжа с табличкой: "Расстроиться — 10 рублей. Обрадоваться — 20 рублей".



Всем, конечно же, интересно, какое счастье можно получить за 20 рублей.



Оказывается, за 10 рублей можно узнать свой вес на весах, которые заботливо подаёт бомж, а за 20 рублей он вам говорит, что аниме для пидарасов