ещё! выкл. сиськи
27.08.2023 20:51 | ссылки от mr.bsa | комментарии: 1  ↓ 
Константин Ступин - Когда я умер (16.07.2015)

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комментарии
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justgod | 27.08.2023 23:18
эстетика отвратительного?
гитарист он может и неплохой, но как певец и лицо со сцены - вызывает массу вопросов...
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