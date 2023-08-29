ещё! выкл. сиськи
29.08.2023 14:23 | интересное от саныч | комментарии: 3  ↓ 
В 19 веке король Бельгии Леопольд II поставлял миру каучук, который добывали негры в бельгийском Конго. Трудились все, включая детей, женщин и стариков. Нормы выработки были неподъемные, а за невыполнение нормы отрубались руки.
На самом деле Леопольд этого не одобрял. Он говорил, что «руки – это единственное ценное, что есть в Конго, поэтому лучше отрубать что-то другое». Говорят, счет калекам шел на сотни тысяч.
О красивой традиции до сих пор напоминают «шоколадные ручки», выпускаемые кондитерами Антверпена.
1280x895, 174 Kb / Антверпен, Бельгия, Леопольд, Негры, Конго, руки, шоколад

Антверпен, Бельгия, Леопольд, Негры, Конго, руки, шоколад

комментарии
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Polina | 29.08.2023 15:45
бедные люди! сидело вот у них ебанутое создание и калечило их за то, что в голове у оного вместо мозгов, клубок паразитов, не дающих ему покоя
312kbps | 29.08.2023 19:08
Polina (15:45), +1
supershmel | 29.08.2023 19:12
чёт типы не покаялись как так то! хотя может из за этого и живут бодренько
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
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