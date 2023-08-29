29.08.2023 14:23 | интересное от саныч | комментарии: 3 ↓ от В 19 веке король Бельгии Леопольд II поставлял миру каучук, который добывали негры в бельгийском Конго. Трудились все, включая детей, женщин и стариков. Нормы выработки были неподъемные, а за невыполнение нормы отрубались руки.

На самом деле Леопольд этого не одобрял. Он говорил, что «руки – это единственное ценное, что есть в Конго, поэтому лучше отрубать что-то другое». Говорят, счет калекам шел на сотни тысяч.

О красивой традиции до сих пор напоминают «шоколадные ручки», выпускаемые кондитерами Антверпена.

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