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06.09.2023 07:25 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Гавань Порт-Артура после капитуляции. Квантунская область. Российская империя. 1905 год.
1200x821, 433 Kb / ч/б, крейсер, линкор, война, гавань, Порт-Артур, Российская империя

ч/б, крейсер, линкор, война, гавань, Порт-Артур, Российская империя

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