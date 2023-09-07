ещё! выкл. сиськи
07.09.2023 11:40 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Белые Скалы Дувра (англ. White Cliffs of Dover) — скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. Являются частью возвышенности Норт Даунс[en]. Склон скалы достигает 107 метров в высоту и имеет поразительный вид благодаря тому, что в его состав входит мел, подчеркнутый полосами чёрного кремния. Скалы тянутся на запад и восток от города Дувра в графстве Кент, старинного и по-прежнему значимого английского порта. Дуврские скалы благодаря яркому цвету виднеются с французского мыса Гри-Не[en] («Серого мыса»).
1000x1501, 228 Kb / Скалы, горы, Англия, Дувр, побережье

Скалы, горы, Англия, Дувр, побережье

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 128088 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 167 / 259| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer