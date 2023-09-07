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07.09.2023 11:40 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Белые Скалы Дувра (англ. White Cliffs of Dover) — скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. Являются частью возвышенности Норт Даунс[en]. Склон скалы достигает 107 метров в высоту и имеет поразительный вид благодаря тому, что в его состав входит мел, подчеркнутый полосами чёрного кремния. Скалы тянутся на запад и восток от города Дувра в графстве Кент, старинного и по-прежнему значимого английского порта. Дуврские скалы благодаря яркому цвету виднеются с французского мыса Гри-Не[en] («Серого мыса»).
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