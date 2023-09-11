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11.09.2023 14:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

850x573, 121 Kb / Парковка, автомобили, здание, забор

Парковка, автомобили, здание, забор

комментарии
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Polina | 11.09.2023 15:21
и как верхние должны слезть и поехать?
frosty | 11.09.2023 15:49
это из под земли выезжает, а не с верху, тот кто это вытащил похоже хотел самую нижнюю машинку, то есть вся конструкция просто под землю едет целиком на парковку.
Real McCoy | 11.09.2023 16:30
Polina (15:21), в Нью-Йорке похожие парковки есть, но там под землёй ничего, просто работники паркуют машины в зависимости от того, когда выезжать собираешься. Платформы внизу изначально друг на друге лежат и по одной поднимаются.
supershmel | 11.09.2023 19:03
Real McCoy (16:30), в крайнем случае можно все перепаркануть
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