ещё! выкл. сиськи
11.09.2023 15:21 | картинки от саныч | комментарии: 7  ↓ 

521x600, 32 Kb / стена, труба, водосток, окна

стена, труба, водосток, окна

комментарии
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Polina | 11.09.2023 15:22
затей-труба
WWWolfy | 11.09.2023 15:54
Они так скорость уменьшают или чтобы сверху не пахло землёй ?
Vintorezz | 11.09.2023 17:23
Может, чтобы в ливень уменьшить скорость потока
Hedg | 11.09.2023 17:39
Чтобы ранней весной красиво фонтанировало вверх, пока пробка не растает )
KIKOs | 11.09.2023 17:49
наверное от гидроудара защищаются.
пересмешник | 11.09.2023 17:58
Это называется гидрозатвор, чтоб наверху низом не воняло
Hedg | 11.09.2023 18:25
пересмешник (17:58), да, вот только это не канализационная труба, это раз, а во-вторых гидрозавтор делается обслуживаемым, чтобы ежели там что-то застряло, чтобы извлечь можно было
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