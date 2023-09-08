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11.09.2023 19:11 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Луна над Покровской церковью усадьбы Богословка (Ленинградская область, 8.09.2023, автор Владислав Васильев).
1280x960, 164 Kb / Луна, месяц, храм, церковь

Луна, месяц, храм, церковь

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