ещё! выкл. сиськи
12.09.2023 12:49 | прочее от DimaS | комментарии: 4  ↓ 
Индийская гигантская белка.

Вид грызунов рода гигантские белки. Это крупная травоядная древесная белка, в природе обитающая в Индии. Как правило, ведёт дневной образ жизни.
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белка, ветка

комментарии
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kikOS | 12.09.2023 12:57
Теперь правильно говорить не в Индии, а в Бхарате.
саныч | 12.09.2023 14:15
kikOS (12:57), Им надо ещё от английского отказаться.
саныч | 12.09.2023 14:26
И ББРКС вместо БРИКС)))
kikOS | 12.09.2023 14:54
саныч (14:15), английский у них второй национальный.
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