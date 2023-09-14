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14.09.2023 15:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
2 сентября 1945 года на палубе американского линкора "Миссури" неподалеку от Токио был подписан акт о капитуляции Японии.
3 сентября 1945 года советская пресса опубликовала обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией. В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября объявили праздником Победы над Японией. Два года (1945 и 1946) этот день был праздником и нерабочим днем.
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