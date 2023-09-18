ещё! выкл. сиськи
18.09.2023 06:46 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета Статскъй Фізкультурнікъ, где в разделе смешных историй был напечатан этот баян

Баян

комментарии
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kikOS | 18.09.2023 07:49
Постите сиськи, дорогой Винторез.
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