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18.09.2023 06:46 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета Статскъй Фізкультурнікъ, где в разделе смешных историй был напечатан этот баян
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