ещё! выкл. сиськи
22.09.2023 08:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Гренландия

Автономная территория, входящая в Датское королевство. Провинция расположена на острове Гренландия между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага.
2295x1530, 571 Kb / Гренландия, снег, дом, горы, океан, берег, лед

Гренландия, снег, дом, горы, океан, берег, лед

комментарии
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болт | 22.09.2023 09:43
что заставляет людей там жить?
Vintorezz | 22.09.2023 10:24
Что тебя заставляет жить там где ты живешь?
болт | 22.09.2023 11:44
Vintorezz (10:24), Мне тут нравится
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