ещё! выкл. сиськи
22.09.2023 20:12 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Мария Кюри и Альберт Эйнштейн в 1929 году
422x609, 65 Kb / Эйнштейн, Мария Кюри, чб, физика, пальто, шляпа, учёный, наука

Эйнштейн, Мария Кюри, чб, физика, пальто, шляпа, учёный, наука

комментарии
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KIKOs | 22.09.2023 22:41
вряд ли это она... Кюри бы на плёнке засветилась.
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