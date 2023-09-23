ещё! выкл. сиськи
23.09.2023 14:30 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Южная Италия. Сальваторе женится на Кармеле. После торжеств, перед первой ночью:
– Кто сохранил для меня эти алые губки?
– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.
– Кто сохранил для меня эти милые ручки?
– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.
– Кто сохранил для меня эти прекрасные груди?
– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.
– Кто сохранил для меня нетронутым это сладкое лоно?
– Моя жопа, Сальваторе, моя несчастная, бедная жопа!
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