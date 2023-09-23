|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
23.09.2023 14:30 | тексты от саныч | комментарии: 0 ↓
Южная Италия. Сальваторе женится на Кармеле. После торжеств, перед первой ночью:
– Кто сохранил для меня эти алые губки?
– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.
– Кто сохранил для меня эти милые ручки?
– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.
– Кто сохранил для меня эти прекрасные груди?
– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.
– Кто сохранил для меня нетронутым это сладкое лоно?
– Моя жопа, Сальваторе, моя несчастная, бедная жопа!
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 128343 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 177 / 265| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————