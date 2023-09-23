23.09.2023 14:30 | тексты от саныч | комментарии: 0 ↓ от Южная Италия. Сальваторе женится на Кармеле. После торжеств, перед первой ночью:

– Кто сохранил для меня эти алые губки?

– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.

– Кто сохранил для меня эти милые ручки?

– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.

– Кто сохранил для меня эти прекрасные груди?

– Святая Розалинда сохранила их для тебя, милый.

– Кто сохранил для меня нетронутым это сладкое лоно?

– Моя жопа, Сальваторе, моя несчастная, бедная жопа!