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25.09.2023 12:42 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Прекестулен (норв. Preikestolen — «Кафедра проповедника») или Pulpit Rock («Скала-кафедра»)
Утёс в Норвегии
Гигантский утёс высотой 604 м над Люсе-фьордом напротив плато Кьераг в коммуне Форсанн, Норвегия. Вершина утёса площадью около 25 х 25 метров, квадратная и почти плоская.
1422x2048, 488 Kb / Прекестулен, утес, горы, скалы, Норвегия, скала

Прекестулен, утес, горы, скалы, Норвегия, скала

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