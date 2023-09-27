ещё! выкл. сиськи
27.09.2023 05:05 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Из наблюдений об ассоциативных сочетаниях.
Если предположим сказать: "почтовый", то обычно добавляют "ящик".

А если сказать "ящик", то "водки", добавляют даже непьющие.
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