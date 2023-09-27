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27.09.2023 10:59 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Тувалу (до 1975 года — Острова Эллис) — тихоокеанское государство в Полинезии. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Острова разбросаны на 350 км, расстояния между соседними островами располагаются в интервале от 50 до 100 км. Общая площадь суши — 26 кв. км. Население страны — 11 206 чел. (2011, оценка). Столица — Фунафути.
Острова Тувалу были открыты испанским мореплавателем Альваро Менданьей де Нейрой в 1568 году. В 1892 году архипелаг стал британским протекторатом Острова Эллис, а в 1916 году — частью британской колонии Острова Гилберта и Эллис. На референдуме 1974 года полинезийское население Островов Эллис проголосовало за отделение от меланезийских Островов Гилберта (впоследствии Кирибати), и уже в следующем году архипелаг стал отдельной британской колонией Тувалу. Независимость острова получили в 1978 году. Тувалу — член ООН, Южнотихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских островов.
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