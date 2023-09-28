ещё! выкл. сиськи
28.09.2023 04:38 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Я очень хороший повар.
Могу навешать лапшу,
заварить кашу, подлить масла в огонь:
в общем, умница-кудесница!
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 128422 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 267| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer