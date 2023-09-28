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28.09.2023 09:15 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Бенин – франкоязычное государство в Западной Африке. Именно здесь зародилась религия вуду (водун). В период примерно с 1600 по 1900 г. на этой территории располагалось королевство Дагомея. В его столице, городе Абомей, находятся королевские дворцы. Два из них заняты Музеем истории. Там представлены барельефы, рассказывающие об истории королевства, а также трон, стоящий на человеческих черепах. В северной части Бенина раскинулся национальный парк Пенджари. Здесь проводят сафари, во время которых можно увидеть слонов, бегемотов и львов
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