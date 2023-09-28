ещё! выкл. сиськи
28.09.2023 09:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Дом в Соймоновском проезде. Маяковский стоит на балконе 4-го этажа, а Илья Ильф сфотографировал его со своего 6-го этажа. Весна 1930 г.
1025x1448, 352 Kb / ч/б, Маяковский, дом, балкон, Ильф, писатель, поэт, СССР

ч/б, Маяковский, дом, балкон, Ильф, писатель, поэт, СССР

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