ещё! выкл. сиськи
29.09.2023 07:20 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Ходил на свидание вечером.
- Ты вампирша? - спросил я у неё.
- Нет! - ответила она, озадачено посмотрев на меня.
- То есть ты хочешь сказать, что видела своё отражение в зеркале и всё равно пришла в таком виде на свидание???
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