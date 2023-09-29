29.09.2023 07:20 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Ходил на свидание вечером.

- Ты вампирша? - спросил я у неё.

- Нет! - ответила она, озадачено посмотрев на меня.

- То есть ты хочешь сказать, что видела своё отражение в зеркале и всё равно пришла в таком виде на свидание???