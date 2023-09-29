ещё! выкл. сиськи
29.09.2023 13:20 | картинки от Vintorezz | комментарии: 9  ↓ 

1079x1075, 73 Kb / Кот, кошка, аэропорт, конвейер, багаж

Кот, кошка, аэропорт, конвейер, багаж

комментарии
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akel | 29.09.2023 13:30
Полагаю, суббота.
Polina | 29.09.2023 14:22
наш Мурзенций с родней развлекаются
Polina | 29.09.2023 14:23
akel (13:30), все отдыхают, похмеляются, никто никуда не летит )
akel | 29.09.2023 14:32
Polina (14:23), нет, вывод сделан по табличкам.
Polina | 29.09.2023 14:42
akel (14:32), аа!
Real McCoy | 29.09.2023 14:44
akel (14:32), Запрет ходить по ленте именно по субботам работает? Или по субботам - это для кошек? :)
akel | 29.09.2023 14:50
Real McCoy (14:44), По субботам никто там не работает.
Damsel | 29.09.2023 14:59
Real McCoy (14:44), шаббат
Real McCoy | 29.09.2023 15:16
akel (14:50), на табличках про Шаббат ничего не написано, я потому и спросил.
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Бен Гурион аэропорт и в пятницу, и в субботу работает.
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