ещё! выкл. сиськи
30.09.2023 19:48 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

803x656, 61 Kb / Тест, вопрос, цена, крепостное право

Тест, вопрос, цена, крепостное право

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
~PantoR~ | 30.09.2023 20:27
Где вопросы?
KIKOs | 30.09.2023 20:32
Где тест?
Polina | 30.09.2023 20:52
так а чего тут гадать-то? - смотрите ...
~PantoR~ | 30.09.2023 20:58
supershmel | 30.09.2023 21:23
совсем нынче в яндекс не могут
https://www.wday.ru/new-tests/ ... -vo-vremena-krepostnogo-prava/
Вы стоили бы около 100 рублей

По тем временам это баснословная сумма. Но не сомневайтесь. вы стоили этих денег. Средняя цена за крепостного в то время не доходила больше 60 рублей. Причем на цену влияло все. Мужчины в возрасте от 30 до 40 лет стоили дороже женщин. А вот молодые крестьянки были не в цене, возможно, барин считал, что молоденькая девушка не в состоянии выполнить необходимый объем работы. А вот женщин средних лет покупали с большим удовольствием, особенно если у нее уже были более-менее взрослые дети, ведь за них отдельно платить было не нужно, а лишняя рабочая сила никому не помешает.
WWWolfy | 30.09.2023 21:38
За вас попросили аж 1000 серебряных рублей
Вы — золотце! Такие в то время стоили очень дорого. А если вы еще и узкого профиля специалист, то вам вообще цены нет. Например, крепостной парикмахер мог стоить и больше 1000 рублей серебром — кто-то же должен был обслуживать богатых дам. Вообще в то время было мало образованных людей, просто работать на полях могли все, а вот если у вас были другие навыки, то работника отрывали с руками, богатые помещики не скупились. Но самой дорогой покупкой в истории была крестьянская девушка Ксения — ее купили за 5000 серебряных рублей, но здесь вмешалась любовь, в нее влюбился барин из соседнего поместья и не пожалел денег, чтобы быть рядом с возлюбленной.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 128474 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 126 / 264| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer