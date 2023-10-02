ещё! выкл. сиськи
02.10.2023 11:47 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Одежда и личные вещи бизнесмена, Новосибирск 90-е
1568x3266, 535 Kb / музей, витрина, пиджак, крест, телефон, борсетка, доллары

музей, витрина, пиджак, крест, телефон, борсетка, доллары

комментарии
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Mr. DIM | 02.10.2023 12:06
Борсетка...
Polina | 02.10.2023 12:20
Mr. DIM (12:06), не важно!
Mr. DIM | 02.10.2023 14:35
Еще их называли борзелками
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