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02.10.2023 11:51 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

2560x1920, 534 Kb / музей, стенка, мебель

музей, стенка, мебель

комментарии
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саныч | 02.10.2023 12:15
У отца такая стоит)))
DimaS | 02.10.2023 12:31
Из этого всего у меня есть три таких хрустальных вазы, остатки сервиза в горошек и та большая бутыль с одеколоном, что стоит на нижней полке, справа от сервиза в горошек.
akel | 02.10.2023 13:39
Вега!
nifeus | 02.10.2023 15:30
есть коровий сервиз и часть "хрусталя"
Такая стенка давно на свалке
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