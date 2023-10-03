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03.10.2023 17:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Конкурс Nature TTL «Фотограф года — 2023»
Абсолютный победитель и победитель в номинации «Пейзаж», Ледяная шапка Остфонна / © Thomas Vijayan
2560x853, 422 Kb / Лёд, Антарктида

Лёд, Антарктида

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