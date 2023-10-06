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06.10.2023 10:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Площадь Вогезов
Старинная площадь в Париже. Расположена в квартале Маре на границе между 3-м и 4-м округами Парижа. Представляет собой правильный квадрат со сторонами 140 х 140 метров. До 1799 года называлась Королевской. Новое название получила в честь жителей департамента Вогезы, которые в 1800 году, после Французской революции, добровольными взносами стали поддерживать содержание революционной армии.
1792x1007, 629 Kb / Франция, площадь, квадрат, Париж, площадь Вогезов

Франция, площадь, квадрат, Париж, площадь Вогезов

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